Debut histórico de Ronaldinho en una cárcel

Después de ser detenido en Paraguay por usar un pasaporte falso, Ronaldinho está intentando pasar página en la cárcel jugando a fútbol.

El brasileño, que siempre tiene en mente al balón, no dudó en echar un buen rato en una de las instalaciones de la prisión.

Varios medios apuntan a que disputó la final del torneo de presos y otros señalan que lo que hizo fue disputar un amistoso (informal).

Iván Leguizamón, que siguió al detalle el debut histórico de Ronaldinho en la Agrupación Especializada, afirmó que jugó un partidito gracias a las botas que le prestó un policía.

Asimismo, el periodista informó de que el equipo del brasileño ganó 11-2 y él marcó ocho goles y el resto los asistió.

Ronaldinho hoy viernes jugó en Paraguay un partido entre presos en la Agrupación Especializada donde se encuentra recluído. pic.twitter.com/24xtmYX1Dh — Noti Futbol (@NotiFutbol) 14 de marzo de 2020

Por otra parte, Leguizamón resaltó que Negro Cumbiero y Villa Real fueron los campeones del torneo de presos, donde el ex del Barça fue la gran atracción pese a que no lo disputó oficialmente. Finalmente, 'Dinho' se quedó sin el lechón de 16 kilos, del que se decía que podía haberlo ganado si no hubiese marcado.

'Juez Central', 'RCN' y 'Récord', entre otros medios, apuntaron que el ex futbolista, en vez de jugar un encuentro de exhibición, ganó el torneo carcelario y se adjudicó el lechón tras marcar seis goles y dar cinco asistencias.

En las redes sociales ha circulado un vídeo en el que aparece el ex del Barça recreándose ante varios adversarios y firmando un buen tanto.

Si hay foto, hay video. Aqui va uno de los goles de @10Ronaldinho dentro de la Agrupación Especializad; el que le dio el pase no duerme más

: @HernanRSotelo#CasoRonaldinho pic.twitter.com/HBsRc4rG9U — Edgar Cantero (@edgar_cantero) 14 de marzo de 2020

El periodista de 'FOX Sports Paraguay' Nicolás Litix confirmó el revuelo que ha generado el brasileño: "Todos los presos le piden que juegue con ellos. No está bajo rejas, está en una zona acotada".