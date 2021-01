Los presuntos mensajes de Trippier a un amigo antes de fichar: "Métele si quieres, tío"

La FIFA le ha concedido la cautelar a Kieran Trippier ante la sanción impuesta por la Football Association inglesa, después de que el Atlético de Madrid apelara al sentirse perjudicado, ya que la infracción se cometió en el Tottenham.

La pena de diez semanas inhabilitado y 70.000 euros de multa a Trippier fue por supuestamente avisar a conocidos de su fichaje por el Atlético, a fin de que este pudiera enriquecerse a través de las apuestas.

Este miércoles, 'Telegraph' dice tener pruebas de los hechos y publica las supuestas conversaciones entre Trippier y sus amigos. La primera, el 14 de julio de 2019, cuando uno de ellos le preguntó por su situación.

"¿Debería meterle a que acabar yendo allí?", le dijo, siempre según el citado medio. "Puedes hacerlo, tío", respondió el lateral, al que su amigo le pedía otra confirmación: "¿100%, 'Trips'?"

"Sí, tío. No me culpes si algo sale mal, pero no debería. Métele si quieres, tío", le habría vuelto a espetar para confirmarle que su fichaje por el Atlético de Madrid estaba en buen camino.

Además, el diario británico cuenta que Trippier habló con otro amigo que le avisaba de que había apostado 20 libras a una cuota de 6/1 a que el fichaje de hacía. Esta misma persona habría apostado otras dos veces más 42 y 50 libras con las cuotas 7/2. Y antes de cerrarse el fichaje, el inglés le habría confirmado que se haría en breve, tras lo que hizo varias apuestas más, entre ellas una de 300 libras.

La postura de la FA es que Trippier sabía que estas apuestas se iban a dar y no hizo nada por detenerlas. "Había una sospecha bastante fuerte sobre que M.B. apostaría a favor del traspaso. No podemos aceptar que esos mensajes fueran entendidos por Kieran Trippiercomo una broma", relata la Federación Inglesa en su investigación.

"No hay nada en ninguno de los mensajes que se pueda considerar una broma. El motivo del mensaje es bastante claro. M.B. pidió una confirmación sobre si debería apostar fuerte por el traspaso de K.T. y K.T. le dio esa confirmación. En estas circunstancias, no tenemos otra opción que concluir que K.T. sabía que M.B. apostaría por el traspaso", agrega la comisión reguladora, según 'Telegraph'.