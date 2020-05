"Hemos perdido los privilegios ganados en el campo"

No había opción para la justicia a la hora de tomar una decisión de este calibre y con semejante contexto, pero sí hay unos más damnificados que otros en esta tesitura que ha presentado la Federación. Los líderes de Tercera son los más afectados, pues se les ha recortado el plus que daba terminar en primera posición y se ha ajustado todo a dos partidos, favoreciendo así a los que debían ir por el camino largo (seis partidos) para intentar ascender a Segunda B.

El presidente del Linares analizaba así para 'BeSoccer' el comunicado federativo: "A día de hoy creo que es complicado que se juegue dicho 'play off'. Ya el mismo comunicado lo supedita todo a Sanidad. Pero acataremos lo que la Federación dicte y en función del calendario que aporte el Ministerio pues nos podríamos a entrenar y a preparar ese 'play off' lo mejor posible y con las máximas garantías para intentar cumplir nuestro objetivo que es ascender a Segunda B".

Medina reconoció que se siente perjudicados, pero que no les queda otra que asumirlo. No cree que se pueda jugar el 'play off', pero están preparados y mentalizados para lo que venga. "Los grandes perjudicados de este formato son los primeros. Antes teníamos dos oportunidades y con este formato nos lo jugamos todo a 90 minutos. Los privilegios conseguidos durante la liga regular no se salvaguardan como en el anterior formato. Los grandes beneficiados son segundos, terceros y cuartos que han pasado de necesitar seis partidos para subir a solo dos. Ya el viernes con todo definido podremos valorar todo más", sentenció.