Los 'recados' que Mou dejó al Chelsea en el documental del Tottenham

Mourinho es un ídolo en el Chelsea, pero su relación con el club es de claro amor y odio. Y en el documental sobre su actual equipo ("All or Nothing: Tottenham Hostpur") se puede ver perfectamente ese sentir.

El técnico del Tottenham protagoniza no pocas escenas del documental, y en algunas de ellas, buscado o no, se le escucha dejar un 'recado' tras otro al que fuera su antiguo equipo, el Chelsea.

Por ejemplo, en una, en la que el técnico luso está en un almuerzo con los directivos del club 'spur' cuando uno le comenta si su pasado 'blue' será un problema de cara a su carrera en el Tottenham.

También le preguntan por cómo cree que encajarán los hinchas del Chelsea que haya fichado por otro equipo londinense, si se sentirán traicionados. Y Mourinho se soltó la melena.

"La traición es que gané tres ligas para ellos y me echaron", espetó el entrenador portugués, ni corto ni perezoso, sacando a todos los asistentes una sonrisa, menos a Daniel Levy, quien miraba atónito a su entrenador, sin dar crédito a lo que acababa de escuchar.

Pero no fue la única vez que recriminó al Chelsea, estando ya en el Tottenham, su despido. En una rueda de prensa el tema salió a colación. Le recordaron que, tiempo atrás, dijo que jamás ficharía por el Tottenham porque amaba demasiado a los fans del Chelsea, y le preguntaron qué le hizo cambiar de opinión.

Y de nuevo Mou fue demoledor. "Me echaron", contestó, tras lo que esbozó esa sonrisa socarrona tan propia de José Mourinho.