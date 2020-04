Los recortes separan a la plantilla del Alavés y a la directiva

El COVID-19 ha puesto en jaque a la sociedad. Sus efectos se notan en la economía mundial.

Todos los clubes del planea se han visto afectados en mayor o menor grado por la pandemia. El Alavés tuvo que acogerse a un ERTE para paliar las pérdidas.

El club 'babazorro' siguió lo estipulado en el documento presentado en la Delegación de Trabajo del Gobierno Vasco. En estos momentos, los jugadores cobran un 30% de su sueldo.

Los capitanes, afirma 'AS', han tratado de alcanzar un acuerdo con la directiva del Alavés. Y es que creen que el club no debería reducirles tanto el sueldo, ya que no todos los escenarios son los mismos.

"Nos han propuesto una rebaja del 28% del sueldo anual, independientemente de si regresa la competición o no. Eso no ocurre en otros clubes y nos parece inaceptable. Podríamos plantear una denuncia...", dijo Édgar Méndez a una televisión mexicana.

De momento, el acuerdo estaría lejos de producirse. Según la fuente citada anteriormente, las posturas están enfrentadas.