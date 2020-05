Los recuerdos como rojiblanco de Arda Turan

Arda Turan no tuvo la mejor salida posible del Atlético de Madrid, pero el talentoso futbolista turco guarda buenos recuerdos de su etapa como 'colchonero'.

Por ejemplo, el aún futbolista del Barcelona explicó que gracias al Atleti aprendió lo que era la táctica. "He aprendido el juego táctico en el Atlético de Madrid. Si yo hubiera ido al Barcelona directamente desde el Galatasaray, me resultaría difícil", dijo Turan.

"Cada partido fue duro en el Atlético. En la Superliga Turca también había rigidez en los derbís. Cuando no organizas un partido tácticamente bien, lo comienzas 2-0 por detrás", continuó diciendo el turco.

Concretamente evocó la eliminatoria de Champions ante el Chelsea en 2014. "En la Liga de Campeones, habíamos analizado perfectamente al Chelsea en la vuelta tras la ida de 0-0 gracias a Simeone. Dijo que Hazard no seguía al lateral derecho de rival y no que no volvía a ayudar a la defensa", recordó.

"Nuestro lateral derecho, Juanfran, subió tres veces, y Hazard no lo siguió. Anotamos tres goles. Ganamos el partido por un resultado 3-1", dijo también Arda Turan, revelando cómo se ganó aquel partido en Londres.

También explicó cómo se gestó su polémico traspaso al Barcelona. "Mi representante, Ahmet Bulut, no me dijo que el Barcelona me había fichado. Me enteré del acuerdo 15 días después", relató.

"Yo pensaba que me iba a ir al Bayern de Múnich porque un año antes se cayó mi traspaso al Manchester United en el último minuto", dijo también el turco.

Se enteró de una forma muy extraña y casual. "El documento se cayó de la bolsa de Ahmet Bulut cuando estábamos juntos. Vi el escudo del Barcelona encima de estos papeles. No podía creerlo: 'Ven, ven', me dijo Ahmet, para mostrarme los documentos", explicó.

"No estuve triste cuando me fui del Barcelona. Si hubiera fallado, podría haberlo estado, pero Valverde no me dio ni un minuto para jugar. Yo fui el que había dado más asistencias tras Messi y Suárez en la temporada anterior", dijo, para reivindicarse al finalizar.