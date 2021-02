Los 'reds' explotan: a Firmino 'le gustó' la derrota ante el Everton

El Everton hurgó este pasado sábado en la herida del Liverpool, que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

Richarlison certificó el triunfo de los 'toffees' en Anfield con un gol en el 3' y el delantero lo celebró en redes sociales colgando una imagen.

Y a su publicación le dio 'me gusta' el futbolista 'red' Roberto Firmino, algo que no ha sentado nada bien en los aledaños del club, como los aficionados le hicieron saber.

"Me arde la sangre", "da la impresión de que no le importa una mie***" o "sorprendente, Klopp debería suspenderle el próximo partido", como apunta el diario 'AS', fueron algunos de los mensajes que los hinchas del Liverpool escribieron en redes.