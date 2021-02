Los referentes de Patri Guijarro: Virginia Torrecilla y Andrés Iniesta

Patri Guijarro habló para los medios de la Selección Española sobre su situación en el combinado nacional, con el que logró la clasificación para la Eurocopa 2022 tras barrer a Azerbaiyán por 0-13.

La centrocampista del Barça dijo sentirse "muy cómoda" en el esquema de Jorge Vilda: "En la posición de pivote me siento muy cómoda tanto en el Barça como con España, es el equilibrio entre la defensa y el ataque, me identifico mucho con esa posición".

En lo personal, dejó claros sus referentes: "Siempre me he fijado en Virginia Torrecilla, a quien tuve la suerte de ver en el Collerense cuando no había tanta televisión, y en Iniesta, aunque su perfil era muy ofensivo, no tanto como el de Xavi que también me gustaba mucho. Con Virginia me sentía muy identificada por la posiciós".

"Tengo la total confianza de Jorge Vilda, que incluso me convocó para aquel Mundial tras una lesión. La confianza es muy importante para rendir mucho mejor", agradeció Guijarro, que habló sobre las sensaciones del grupo.

"Estamos mejorando mucho de cara al Europeo, con más consistencia,vamos a llegar en muy buenas condiciones y con muchas ganas", expresó la centrocampista, quien ha ido subiendo peldaños junto a muchas de sus compañeras.