Los resultados ocultan los problemas internos del Bayern

El Bayern de Múnich es el equipo de moda del fútbol europeo, pero, como suele suceder en estos casos, no es oro todo lo que reluce. Los bávaros ocultan con sus impecables resultados varias disputas internas que van a más y que Rummenigge ha tenido que sofocar según 'L'Équipe' .

"No queremos que un asunto familiar vaya a más. Hay que asegurarse que de que el problema no se hace más grande que el de la familia real británica", aclaró en 'Welt am Sonntag'.

¿Y a qué se refería Rummenigge? Pues bien, Hans Flick, entrenador del equipo, y Hasan Salihamidzic, director deportivo, no terminan de tener una relación fluida. Varios fichajes del bosnio, una leyenda del equipo bávaro, no están encajando y Flick también dejó claro que él no va a aceptar acuerdos previos de minutos a la hora de confeccionar sus alineaciones.

El 4-0 al Stuttgart, en un partido en el que el Bayern jugó con uno menos prácticamente todo el partido, tapó más y más problemas. Para empezar, Flick obvió a Marc Roca a la hora de confeccionar el equipo y adelantó a Alaba para sustituir a Kimmich.

Todo el mundo esperaba a Lucas Hernández en lugar del austriaco en defensa, pero el entrenador del Bayern decidió jugar con Boateng y Süle, por lo que el ex del Atlético, otro millonario fichaje de Salihamidzic, se quedó sin jugar.

Finalmente, Flick también ha tenido que hacer frente a las críticas por la falta de minutos de Nübel. El guardameta, que está llamado a suplir a Neuer en unos años, apenas ha jugado tres partidos esta temporada y Flick no parece que vaya a cambiar de idea con él.

"No sé qué se acordó con él y no me importa. En lo que al once inicial respecta, seré yo quien tenga la última palabra", dijo últimamente del guardameta. Una muestra más del carácter de un técnico que se ha convertido en solo meses en uno de los más admirados del planeta.