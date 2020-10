"Los rumores sobre Mbappé no molestan ni influyen al vestuario"

El Real Madrid sigue a la cabeza por el fichaje de Kylian Mbappé, pese a que clubes como la Juventus de Turín también siguen desde hace meses los pasos del contizado jugador francés del París Saint-Germain.

Precisamente por su compatriota le han preguntado a Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, en la rueda de prensa que ofreció de cara al compromiso de la sexta jornada de Liga ante el Cádiz.

'Zizou' descartó que los rumores sobre el futuro de Mbappé molesten o afecten al vestuario, del que dijo está centrado en "luchar por todo" esta temporada. "No sé si está justificado o no lo que se habla sobre Mbappé, pero no hay impacto porque siempre hay muchos rumores en torno al Real Madrid y no hablo en especial de él, si no de todos los jugadores en general".

"Los rumores no molestan ni influyen en el vestuario. La época de fichajes está terminada, tenemos este equipo para luchar por todo y es lo que vamos a intentar hacer", dijo en francés Zidane en la respuesta que cerró su comparecencia telemática.