Los secretos de José Mari para lucir músculo

Un cuerpo 10 no se consigue solo a base de gimnasio. La parte más importante está en la alimentación.

José Mari, ex del Atleti y del Milan entre otros, admite que una buena dieta es la base de todo. "Cuando dejé el fútbol cogí ocho kilos en tres meses y yo no quería estar gordito...", dijo a 'Radio Marca'.

Por eso, José Mari se puso manos a la obra: combinó dieta y ejercicio. Poco a poco, los músculos comenzaron a crecer. "Tampoco os creáis que me mato. Hago mi rutina y procuro evitar los fritos. Intento comer normal, pero no cosas que me dañan", reveló.

"El gimansio se convirtió en rutina y ahora forma parte de mi vida. Me hace bien, no solo al cuerpo, también me ayuda mentalmente", continuó.

La perseverancia ha sido su mejor aliada. "Cada día trabajo un músculo o dos. Los voy repartiendo a lo largo de la semana. Es verdad que soy muy constante, entreno seis días a la semana", señaló.

Lo que menos le gusta, correr: "¡Ni cuando pierdo el autobús! Y ahora con los 100 kilos que peso, imposible, me duelen los tendones".