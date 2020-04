Pogba desvela los ídolos de su infancia

Paul Pogba, en su charla con 'UTD Podcast', tuvo para todo y todos: quiénes eran sus ídolos, su fichaje frustrado por el Lyon, por qué dejó el United, su amor por el Arsenal...

"Tenía a Ronaldinho, Ronaldo, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Djibril Cissé y Kaká", comentó Pogba al ser cuestionado acerca de sus referencias de joven. Tres franceses, tres brasileños. Entre ellos, Zidane, que se lo quiere llevar al Madrid.

Pogba formó parte de la academia del United, pero antes fue fan del Arsenal. "Soy honesto, me gustaba, porque el equipo estaba lleno de franceses, ya sabéis. Me encantaba Thierry Henry. De todas formas, como uno de mis hermanos era fan de Manchester United, me pasé de bando", bromeó.

¿Y por qué salió del Manchester United cuando era la gran perla a la que todos señalaban? Con permiso de Ravel Morrison...

"Fue muy difícil para mí, sobre todo por mi relación con el entrenador Ferguson. Obviamente, para mí, todavía es el mejor técnico de la historia. Pero no firmé el contrato y un montón de cosas comenzaron a suceder. No entrené un tiempo, después volví por mi cuenta y ese tipo de cosas", comentó acerca de su salida del United, rumbo a la Juventus, que lo firmó libre en 2012.

"Esto me hizo enfadar un poco, ya que no se trataba del dinero, sino de mis aspiraciones como futbolista. Yo solo quería jugar. Y, cuando tuve la posibilidad de hacerlo ante Blackburn, nunca entré a la cancha. No teníamos centro del campo, porque Paul Scholes no estaba, y Rafael se encontraba haciendo todo lo posible para cubrir terreno junto a Ji-sung Park. Perdimos, no pude jugar y muchas cosas terminaron sucediendo. Ese día se me rompió el corazón. Estaba muy decepcionado”, recordó

"Entonces me fui a la Juventus. Fue una decisión difícil, porque sabía que no iba a llegar como parte del once titular, sino como juvenil, pero tendría la oportunidad de probarme a mí mismo una vez más. Fue un gran desafío para mí", declaró Pogba en el mencionado 'podcast'.