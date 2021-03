Los seis posibles destinos para el Kun

Si no llega oferta de renovación del City al Kun o, en caso de que lo haga, no le satisface, el argentino no tendrá problemas para encontrar un nuevo hogar. Ya tiene alguna que otra oferta sobre la mesa, como la del Barça.

'Mirror' enumeró este viernes los posibles destinos de Agüero. Hasta seis equipos de tres ligas diferentes rondarían al atacante.

En LaLiga, el Atlético, su ex equipo, y el FC Barcelona tendrían sitio para él. Dos opciones de renombre para proseguir con su carrera.

Y si lo que quiere es seguir en la Premier podrá hacerlo. Si el jueves se sumaba el Chelsea a su lista de 'novias', este viernes el rotativo británico añade al Tottenham de Mourinho a la lista de posibles destinos para el Kun.

Si prefiere por probar en un torneo nuevo, el '10' tiene aún otras dos opciones más: en Italia le espera la Juventus y en la Ligue 1 tendría un hueco en el PSG de Mbappé, Neymar y compañía.

Agüero no está muy contento con su papel en el City. En el choque contra el 'Gladbach, por ejemplo, jugó apenas 15 minutos y terminó desquiciado porque sus compañeros no le pasaban el balón. Muchos lo ven ya lejos del Etihad Stadium este verano.