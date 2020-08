"Los tenemos más gordos que nadie"

El jugador del Deportivo reconoció que le "duele en el alma" ver al equipo en posiciones de descenso a Segunda B a expensas de lo que pase con el expediente abierto por la Federación Española de Fútbol.

"Me voy orgulloso. Lo que he vivido tras el partido ha sido de los momentos más emocionantes de mi carrera al juntarnos las personas que hemos tenido el valor de venir y demostrar ese orgullo y que estamos a muerte con este club, que también está a muerte con nosotros", dijo.

El futbolista del Deportivo se congratuló de haber derrotado al Fuenlabrada en el partido aplazado de la última jornada de LaLiga SmartBank, que había sido programada en horario unificado hace 18 días.

"No me hubiese gustado ganar 5-0, no soy vengativo, pero cuando me tocan a los míos, cuando hay una injusticia que se ve por todos lados, me alegro que el fútbol nos haya puesto en nuestro lugar ganando en el último minuto", celebró. Insistió en que ha sido un triunfo "de justicia, de tenerlos más gordos que nadie" y "la victoria de estos cuatro años".

"No soy una persona vengativa, que quiere hacer las cosas así, pero me alegro porque el fútbol pone a cada uno en su lugar. No estaba siendo justo con nosotros el entorno del fútbol, nos estamos defendiendo de todo cuando no tenemos culpa de nada. Para mí ha sido la victoria", zanjó. Con sabor a despedida, Valle señaló que se va "feliz", aunque matizó que desconoce qué "sucederá" con su carrera.