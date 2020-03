Los trabajadores del Barça se quedan sin prima de campeón de Liga

El club no solo premiaba a jugadores y miembros del vestuario. EFE

Cada vez que ganaba un título importante, el Barça tenía la costumbre de pagar una primera no solo a la plantilla, también al resto de trabajadores del club. Sin embargo, 'AS' explica que los empleados no tienen noticias del bonus de la pasada Liga ni saben nada de qué ocurriría este curso.