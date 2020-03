Los tres Balones de Oro Sub 20 que tiraron su carrera

Ismail Matar (Emiratos Árabes Unidos) 2003

Pese a que su selección no pasó de los cuartos de final, este mediapunta o delantero fue nombrado mejor jugador del Mundial Sub 20 de 2003. Ganó con su selección, los Emiratos Árabes Unidos, la Copa de Naciones del Golfo en 2007. Al margen de una breve cesión en el Al Sadd catarí, ha disputado toda su carrera en el Al Wahda de su país. A la vez que se ha convertido en leyenda emiratí, nunca consiguió igualar su nivel de ese Mundial Sub 20 hasta el punto de probar en el extranjero.

Dominic Adiyiah (Ghana) 2009

Otro jugador, en este caso africano, que llamó la atención del mundo del fútbol tras brillar en el Mundial Sub 20 de 2009 y que no llegó a cumplir las expectativas. Pocos lo saben, pero el Milan pagó medio millón de euros por su fichaje al Fredrikstad sueco en 2010, aunque nunca tuvo éxito en Italia. Tampoco lo hizo en las sucesivas cesiones a Reggina, Partizan, Karsikaya y Arsenal Kiev. Acabó en el propio equipo ucraniano, para pasar también por Atyrau -en Kazajistán- y en Nakhon Ratchasima, Sisaket y Chiangmai, en Tailandia. Definitivamente, una decepción para un futbolista que se esperaba que fuera uno de los grandes goleadores africanos en Europa.

Henrique Almeida (Brasil) 2011

La historia de Henrique Almeida es la de un delantero que estaba llamado a ser una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Fue goleador del Mundial Sub 18 y Balón de Oro en el Mundial Sub 20 de 2011, antes de tener minutos en Sao Paulo y en Vitória como cedido. El Granada pudo ser su puerta de entrada al fútbol europeo, pero no convenció en su cesión y regresó para siempre a Brasil. El Castilla lo tuvo fichado en 2013, pero el fichaje no se concretó y ahora se desempeña en Goiás, donde llegó libre del Gremio. Un brasileño que llegó a ser mejor que Coutinho en el Mundial Sub 20 de 2011 y que se quedó estancado para siempre.