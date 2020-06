Los tres clubes de la MLS que sueñan con Pastore

Hace dos temporadas que Pastore se colocó la camiseta de la Roma tras siete temporadas en el Paris Saint-Germain. Su papel ha sido escaso, motivo por el que lo ven fuera del equipo romano.

El mediapunta solo ha jugado 30 partidos en algo más de una temporada y media (cuatro goles y una asistencia), de modo que la Major Soccer League se ha puesto como uno de sus posibles destinos.

Según indicó el diario 'Sport', hay tres grandes clubes del fútbol estadounidense que reclaman negociar con el atacante argentino, y estos son el Seattle Sounders, La Galaxy e Inter Miami.

El club de David Beckham, precisamente, estaría dispuesto a ofrecerle un contrato de dos años de duración y un sueño de cuatro millones y medio de euros por temporada.

Sin embargo, Pastore quiere continuar en la Roma y conseguir mediante mucho trabajo más confianza y minutos.

"Siempre lo he dicho. Me gustaría quedarme, salen muchas noticias y no sé por qué. Siempre estoy cerca de mudarme a China, Japón, Argentina o Inglaterra, todos los días tengo un nuevo club. La verdad es que no he hablado con nadie, ni siquiera con mi club, que no me dio ninguna información sobre ninguna oferta para irme", dijo en 'Telefenoticias'