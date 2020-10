Los tres gigantes de Europa que se rifan a la nueva perla 'vikinga'

El mundo del fútbol es cada vez más codicioso con los jóvenes talentos. Ya una joven promesa no se trata de un futbolista que destaque con 20 o 21 años, sino que son futbolistas, casi juveniles, de 16, 17 o 18 años los que empiezan a tomar protagonismo en las agendas de los mejores equipos del mundo.

Es el caso de Ísak Bergmann Jóhannesson. El mediapunta finlandés, de solo 17 años, ya deslumbra en el Norrköping tras pasar por las categorías inferiores Sub 17, Sub 19 y Sub 21 de su combinado nacional. Parece que todo eso se le queda pequeño.

Stig Torbjörnsen, jefe de ojeadores del equipo sueco, conversó con 'SportExpressen' y reconoció que el club ha recibido algún tipo de acercamiento de prácticamente todos los conjuntos del Viejo Continente de primera plana. Pero Liverpool, Juventus o United serían algunos de ellos.

"Puedo nombrar a los diez mejores clubes de Europa. Todos han estado aquí por él, tienen curiosidad. Así es como funciona el mundo del 'scouting' cuando un chico tan joven juega tan bien durante tanto tiempo. El Liverpool es uno de los clubes, pero hay otros diez. Es normal y divertido para el club, también para el propio jugador", aseguró Torbjörnsen.

"Un club con mucho dinero puede aparecer ahora o en seis meses. Es bueno que Isak esté tranquilo y tenga un buen consejero en su familia. Es importante que su elección no sea apresurada, sino acertada", añadió.

El futbolista, en una pasada entrevista que recoge el mismo diario, desveló sus prioridades: "El United es mi equipo favorito, pero el Norrköping es el club de mis sueños. Vivía en Mánchester cuando mi padre jugaba allí y veía muchos partidos. ¿No ir al Liverpool? No puedes decir nunca eso. Están jugando buen fútbol ahora. City y Liverpool son geniales".