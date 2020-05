Los tres jugadores contra los que Casillas odiaba jugar

La larga y exitosa carrera de Casillas le ha hecho enfrentarse a un incontable número de jugadores. El portero, que a muy poco le tuvo miedo y que se convirtió en un santo de la portería del Madrid y de España, ha elegido a los tres a los que no le gustaba enfrentarse.

En una charla en los canales oficiales de la Liga de Campeones, el meta español fue cuestionado por los futbolistas a los que no le gustaba u odioaba enfrentarse y no pudo quedarse con uno solo, sino con tres.

"¿Un delantero al que odiaba enfrentarme? He tenido a varios. Me acuerdo, por ejemplo, de Élber del Bayern Munich. Me acuerdo de Juninho que, aunque no era delantero, me daba pánico cada que tenía que tirar una falta. Y también está Leo Messi", aseguró Casillas.

Desgranados, Éber es una institución en el Bayern con seis temporadas y media, 264 partidos, 139 goles y 34 asistencias, mientras que la carrera de Leo Messi es mucho más reciente y, además, es el máximo goleador de la historia de los 'Clásicos'.

En cuanto a Juninho Pernambucano, el ex jugador brasileño era temido por su capacidad para lanzar las faltas. De hecho, casi la mitad de los goles que hizo en el Olympique de Lyon fueron de libre directo.