Los tres motivos por los que Zidane teme a los de abajo

Primero (temporalmente segundo tras el empate del Barça) contra último. Un escenario pintiparado para ganar, reforzar el liderato y descontar una jornada de cara a ganar la Liga. Sin embargo, Zidane no se fía. Y hace bien, los números manda un triple aviso.

Para empezar, las tres derrotas que ha cosechado el Real Madrid esta temporada han sido contra equipos situados en la zona baja de la tabla. Mallorca, Levante y Betis fueron los que sorprendieron al equipo de Zidane cuando lo tenían todo a su favor para el triunfo.

Segundo, que las tres tuvieron lugar a domicilio, así que al francés no le genera ninguna confianza tener que disputar este encuentro en el RCD Stadium.

Y tercero, que esos tres pinchazos del Real Madrid le supusieron perder el liderato a mnos del Barcelona, algo que también podría ocurrir si el Espanyol derrota a los blancos.

Zinedine Zidane ya advirtió en la rueda de prensa de este sábado que se podrían llevar un susto si no se esmeraban. Así que no, no era un tópico.