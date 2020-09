Los últimos flecos atrasan el viaje de Vidal a Milán

El FC Barcelona se ejercitó en la mañana de este martes con la ausencia de Arturo Vidal. El centrocampista ya se ha despedido de sus compañeros y tenía previsto viajar durante el día a Milán, pero esto tendrá que esperar.

Según cuenta 'Mundo Deportivo', el chileno no se ha desplazado finalmente a la localidad italiana porque sus abogados y los del Inter aún están completando la documentación necesaria para cerrar el traspaso. Lo que se suelen denominar como los últimos flecos.

Ocurre que mientras este proceso no se complete, con el visto bueno de Barcelona, Inter de Milán y el propio jugador a través de sus representantes, no se anunciará oficialmente el movimiento ni el jugador tendrá el 'o.k.' para viajar a Italia.

Ramón Planes dijo durante la presentación de Pjanic que la operación estaba en marcha pero aún continuaba abierta, y es a esto precisamente a lo que se refería. De esta manera, a menos que haya cambios de última hora, Vidal no será oficialmente jugador del Inter este martes.

Además, 'La Gazzetta dello Sport' aseguraba que el Inter tendrá que dar salida a algún jugador antes de darle oficialmente la bienvenida al chileno. Aun así, el acuerdo entre las partes parece estar prácticamente cerrado y que la demora es por cuestiones meramente formales.