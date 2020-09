"Los últimos partidos no hay que amañarlos, te miras a los ojos y ya está"

Íñigo López mantuvo en su declaración ante el juez por el 'caso Oikos' que los 'pactos de caballeros' no son amaño de ningún tipo. Para ello, puso a la misma altura el SD Huesca-Nàstic que se investiga con el Cádiz-Albacete de la temporada pasada, en el que no había nada en juego.

"No hace falta hablar nada, con mirarte a los ojos sabes lo que hay", dijo el jugador, que tiraba el mencionado ejemplo: "Se dan ejemplos todos los años. Este hemos visto algo similar en el Cádiz-Albacete".

"En la última jornada el Cádiz ya era primero y el Albacete estaba en descenso. Ganó el Albacete. ¿Estaba amañado el partido? No. Se miran los jugadores a los ojos y ya está", aseguró el central en una declaración desvelada por el diario 'El Mundo'.

Y continuó Íñigo López por este lado: "En un Atlético-Real Sociedad, a ambos les valía el empate para lograr sus objetivos y empataron. ¿Está amañado? No".

"En los partidos disputados después del COVID-19, el Madrid ganó diez seguidos y en el último, que ya no se jugaba nada, empató con el Leganés. A mí me parece significativo. No es que se dejen perder, pero bajan el pistón. No significa que estén amañados", explicó.

Cuestionado por la falta de competitividad en el encuentro investigado por la justicia, esto dijo: "En ese partido yo no estuve ni convocado, con lo que la intensidad no la pude bajar. En el fútbol es común. Antes de ese partido entrenamos un día y fue para jugar al 'torito'. Si la Policía quiere montarse una película cortando y pegando tres mensajes, es su problema".