Los 'vaciles' de Sancho que le costaron broncas en el City y el Borussia

Jadon Sancho abandonó el Manchester City en el verano de 2017 por menos de diez millones de euros. Dice Pep Guardiola que no se arrepiente de aquello, mientras el inglés brilla en el Borussia Dortmund y podría acabar en el United.

Entrevistado por el canal de YouTube 'JDFootball', Sancho recordó cómo era en sus inicios. Acaba de cumplir 21 años, pero lleva en la élite desde los 18 y está madurando a pasos agigantados desde entonces.

El extremo sacó una anécdota sobre su versión más díscola e irreverente sobre el campo. "Le hice un caño a los capitanes del Borussia (Marcel Schmelzer) y al del City (Vincent Kompany) y los dos me dijeron: 'no vuelvas a hacer eso'. No les gustó", recordó Sancho.

"Siempre fui muy habilidoso y me gustaba hacer regates distintos cuando era más joven. Ahora no hago tantos porque el juego se ha vuelto más rápido y serio", justificó.

No llegó a debutar con el primer equipo del City, su estreno en la élite le llegó ya en el Borussia: "Cuando recibí mi primera convocatoria para un partido de Liga fue una gran oportunidad. Solo quería expresarme. Ahora soy mucho más maduro, sé cuándo soltar la pelota. No soy egoista, pero me gusta mostrar qué puedo hacer".