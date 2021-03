Los Wolves quieren renegociar la compra de Willian José

Willian José no consigue arrancar en la Premier League. El delantero del Wolverhampton Wanderers, cedido por la Real Sociedad, todavía no ha visto puerta en los nueve partidos disputados hasta el momento. No obstante, tal y como indica el medio inglés 'Express & Star', desde el equipo inglés se estarían planteando su contratación de cara al próximo curso.

Eso sí, consideran que los 25 millones de euros incluidos en el acuerdo de cesión no se corresponden con la realidad del delantero de 29 años, por lo que todo parece indicar que negociarán con los 'txuri-urdin' para conseguir al delantero hispanobrasileño por un precio inferior.

La realidad es que los números Willian José no son buenos, con ningún gol ni asistencia. No obstante, su equipo solo ha perdido uno de los partidos que ha disputado como titular, por lo que aunque sus guarismos anotadores deben mejorar, se puede entender la intención de los 'Wolves' de adquirirlo en propiedad.

Con la Real Sociedad tiene contrato hasta 2024, aunque ahora mismo parece poco probable que pueda tener hueco en la entidad vasca, que cuenta en la punta de lanza con Isak y Carlos Fernández. De cumplirse la opción de compra estipulada, el atacante firmaría con los Wolves hasta 2025.