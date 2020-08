Los Wolves se suman al interés del Arsenal en Unai Núñez

Unai Núñez no conoce otra camiseta que no sea la del Athletic y la de la Selección Española. A sus 23 años, el central de Portugalete todavía no ha renovado con el conjunto vasco, cuyo contrato alcanza hasta mediados de 2023.

Con apenas 20 años, Unai debutó en el primer equipo del Athletic, en una temporada en la que presentó sus mejores registros hasta el momento: 36 partidos oficiales y un tanto. Desde entonces, ha ido perdiendo importancia, hasta los 26 duelos oficiales jugados en el pasado curso.

Por eso, el internacional español podría despedirse de la que siempre fue su casa para comenzar una nueva aventura lejos de su tierra natal. Tras rechazar tres propuestas de renovación el Athletic, el diario 'AS' asegura que un nuevo equipo ha preguntado por su fichaje tras el conocido interés del Arsenal.

Se trata del Wolverhampton, que podría hacer frente a los 30 millones de euros de la cláusula de rescisión de Unai para que aterrice en el conjunto de Nuno. Eso sí, el español lleva confinado desde hace varios días tras dar positivo en el test de COVID-19.