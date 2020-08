Lovren se saltó el protocolo para celebrar la Premier con los aficionados del Liverpool

Dejan Lovren se saltó el protocolo COVID para celebrar la Premier League con miles de aficionados del Liverpool. Así lo ha confesado el mismo futbolista, recién fichado por el Zenit, en una entrevista para 'Sport 24'.

"Después del partido, muchos aficionados fueron al estadio, era una gran fiesta. Nos dijeron: 'Chicos, no vayáis al estadio porque tendréis problemas, no podemos manteneros a salvo allí", dijo el croata, que pese a ello se saltó todas las indicaciones para ir con los seguidores.

"Me dije a mí mismo: 'no quiero irme a la cama, es demasiado pronto, es medianoche. Cogeré el coche e iré a Anfield, solo para experimentar todo lo que allí pasaba", continuó.

Y lo hizo: "Conduje hasta allí, tengo un video. Me puse la mascarilla y fui para allá. Dios mío, decenas de miles de personas celebrando y yo solo quería sentir esa emoción porque no habíamos celebrado bien en el estadio, estaba vacío. Necesitaba hacerlo y estaba feliz de haberlo hecho, fue una buena experiencia".

Los jugadores tuvieron una fiesta en el 'Formby Hall Golf Resort and Spa', pero Lovren prefirió meterse en la boca del lobo. Cuestionado sobre si nadie le reconoció, esto dijo: "Quizás tres personas porque bajé la mascarilla para ver mi teléfono. En ese segundo me vieron como cuatro personas, pero estuvo muy bien". "No sé si alguien sabía que lo hice", concluyó Lovren.