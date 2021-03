Löw desveló que Alemania no quiso jugar con España por miedo al COVID-19

El histórico triunfo de la Selección Española frente a Alemania (6-0) aún continúa dando de qué hablar. Esta vez fue Joachim Löw el que habló sobre ello en una televisión pública alemana.

"Fuimos extremadamente disciplinados, extremadamente. Cumplimos todos los requisitos y controles", aseveró en relación al parón por selecciones y a las medidas anticoronavirus.

Löw, además, desveló que sus jugadores no quisieron jugar: "No estaban seguros: '¿Podemos jugar? ¿Debemos jugar? ¿Queremos jugar?' La respuesta fue: 'Sí, podemos jugar".

"Antes de despegar, los jugadores me decían: 'Entrenador, esta es una zona de alto riesgo, no queremos ir allí. Tengo una novia embarazada en casa, mi madre y mi padre pertenecen a grupos de riesgo'. Por supuesto que les podía entender. Rara vez he visto jugadores con tanta incertidumbre. Eso duró hasta el saque inicial en Sevilla", añadió durante su paso por 'ARD'.