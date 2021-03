Lozano garantizó que el fútbol femenino será profesional en la 2021-22

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, aseguró en el Senado que "el compromiso del Gobierno es firme" para que la División de Honor del fútbol femenino sea profesional en la temporada 2021-22, algo que supondrá "un impulso para el resto de mujeres deportistas".

Lozano explicó que en estos momentos el CSD debate con asociaciones, sindicatos, clubes, jugadoras y la Federación Española de Fútbol (RFEF) aspectos como el reparto de ingresos para clubes, presupuestos mínimos, controles financieros, plantillas, configuración interna de la propia Liga, infraestructura de estadios, derechos de imagen de las retransmisiones audiovisuales y otro tipo de derechos de comercialización.

"No se sostiene que el fútbol masculino sea profesional y que el femenino se siga considerando como no profesional, no tiene ninguna lógica y vamos a poner fin a esa injusticia para mejorar las condiciones de las deportistas y fortalecer las estructuras deportivas. Nuestra intención es contar con una de las mejores ligas femeninas de Europa y la mejor manera de conseguir ese fin es su profesionalización", afirmó.

La secretaria de Estado destacó la dotación económica de los Presupuestos Generales del Estado "para la igualdad en el deporte es histórica al multiplicar por diez la asignación presupuestaria respecto al año anterior, y citó el incremento en un 73% de las ayudas sociales a mujeres deportistas.

En su intervención para repasar las medidas adoptadas desde el CSD ante la pandemia desde hace un año y las previstas para la recuperación del sector, Lozano repasó el presupuesto de 251 millones de euros para el organismo, cifra que "supone 70 millones más que en 2020 y 87 millones más que en 2016, último año olímpico comparable con el actual -un 57% sobre 2020 y un 95% sobre el último año olímpico-".

"Son unos presupuestos expansivos para proporcionar recursos a nuestras federaciones deportivas y suavizar las consecuencias de la crisis. Las ayudas a federaciones crecen un 23,5% hasta los 66,8 millones, cifra a la que añadimos 18 millones más para las federaciones que provienen de los derechos audiovisuales y que se destinan fundamentalmente a cotizaciones a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel y a deportistas que representen a España en competiciones internacionales", señaló.

Respecto a los Juegos de Tokio, aplazados del verano pasado al próximo, Lozano señaló que día de hoy las informaciones de que dispone el CSD, "siempre a expensas de la evolución de la pandemia, es que se van a celebrar" y apuntó que el organismo ha garantizado el cobro total de las becas ADO".

"Ya el año pasado cubrimos el 60% de las becas. En los presupuestos la asignación para el Comité Olímpico Español se eleva un 441% y la del Comité Paralímpico Español un 375%. Hemos conseguido que nada distraiga la preparación de nuestros deportistas, que tengan la mente únicamente puesta en Tokio", consideró.

Tras insistir en que el Gobierno ha valorado el deporte como una pieza clave para la recuperación y su participación en los fondos europeos, Lozano apuntó que este es un sector "idóneo desde el que combatir e desempleo juvenil", ya que "el 50% del empleo vinculado al sector deportivo lo ejercen los menores de 34 años, alcanzando el 75% las personas menores de 44 años".

"Estamos en el camino de mitigar los efectos de la pandemia y ante un futuro que se presenta lleno de cambios incertidumbres, pero también de oportunidades", concluyó Lozano en una intervención que arrancó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004.