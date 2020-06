Luca Toni, también contra Cristiano: "No regatea ni a uno"

Cristiano Ronaldo no estuvo tan determinante como siempre en la final de la Coppa Italia ante el Nápoles. Esto fue una de las razones por las que la Juventus perdió y las críticas han llegado desde todas partes. La última, de Luca Toni en 'RAI Uno', abrasa al luso.

"Es una derrota que también lleva la firma de Cristiano Ronaldo. El portugués tiene dificultades físicas y ni siquiera puede regatear a un contrario", afirmó la leyenda del fútbol italiano. Si hay una voz autoriada en el país para comentar las actuaciones de los equipos grandes, es la suya.

Pero él no fue el único, sino que la prensa se cebó con el 'crack'. Se criticó su falta de hambre y su deseo de chutar el último penalti, una oportunidad que no pudo aprovechar porque los suyos no llegaron hasta tan lejos en la tanda. Ciertamente, no le salió nada bien.

Lo que tiene por delante para resarcirse es el tramo final de la Serie A. Los 'bianconeri' tienen de cara el título de Liga y él será clave para conseguirlo. Si consigue mantener un buen nivel a lo largo de las semanas que restan hasta la resolución del campeonato, podría cambiar las tornas.