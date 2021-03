Lucas explicó la gran diferencia entre su papel en el Atleti y en el Bayern

Pese a que Lucas admite que ha tenido altibajos, afirma que en Múnich es feliz. Quería vivir una experiencia nueva y adquirir conocimientos en el Bayern y cree que lo está consiguiendo.

Lucas Hernández charló con 'L'Équipe' y, entre otras cosas, explicó cuál es para él la gran diferencia entre el fútbol que hacía en el Atlético y el que practica ahora en el Bayern. "Aquí, el lateral izquierdo ataca mucho más de lo que defiende. En el Atlético era al revés. Yo soy un jugador que tiene una sensibilidad más defensiva, pero cuando me piden que ataque, ahí estoy y también me gusta", relató.

Dijo que nunca tuvo dudas sobre que el Bayern estaba hecho para él: "Sabía que estaba listo. Nunca me he arrepentido de haber firmado por el Bayern. Cuando llegué, quería ponerme a prueba. Aterrizar en un club de este tamaño no es fácil".

Reconoció, eso sí, que ha tenido altibajos. "He tenido momentos en los que jugaba menos, otros en los que jugaba más, pero el técnico siempre confió en mí. En las conversaciones siempre me decía que contaba conmigo. Por eso cuando no jugaba, no lo entendía. Pero este año volví de mis lesiones, estoy al 100% y el entrenador lo sabe".

Por último, le preguntaron por los dos jugadores de moda, Haaland y Mbappé. "Haaland es muy joven, tiene muchas cualidades y será grande en el futuro, pero yo elijo a Mbappé. Entre los jóvenes, es el mejor. Si un día tengo que enfrentarme a él, le diré dos o tres cosas para que se quede tranquilo", dijo entre risas.

Puede que no tarde mucho en hacerlo. El destino quiso que el PSG y el Bayern se crucen en los cuartos de final de la Champions. "Si viene por la derecha, será la guerra. Eso le voy a decir. Es broma, pero es cierto que tiene mucho talento y hay que tener mucho cuidado con él", prosiguió.

En ese sentido, le preguntaron si Griezmann le había dado algún consejo para enfrentarse al PSG, ya que los 'culés' ya se midieron a los galos y se quedaron fuera de Europa. "Hablo mucho con él. Nos escribimos casi todas las semanas, es como un hermano para mí, pero no va a poder decirme muchas cosas porque perdió 4-1...", finalizó.