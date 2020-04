Lucas Hernández ve imposible terminar la Champions

Las diferentes instituciones del fútbol manejan diferentes escenarios para volver a la normalidad, aunque sea a puerta cerrada. Ello contrarresta con los pensamientos de Lucas Hernández.

"Creo que la Champions League será imposible de terminar a tiempo, especialmente si priorizamos acabar los campeonatos locales", aseguró el defensa del Bayern de Múnich a 'L'Équipe'.

Lucas Hernández argumentó sus palabras: "Habrá que volver a la competición cuando no haya riesgos y todo el mundo esté bien. El fútbol es accesorio en estos momentos. La Champions afecta a todos los países que estén inmersos en el coronavirus".

El Bayern de Múnich fue uno de los primeros equipos que rebajó el salario de sus jugadores. "Es aceptable y normal. Hacemos un esfuerzo colectivo para ayudar a todos los empleados del club. La decisión es unánime por todos los miembros del club. Hacemos un esfuerzo que no es un gran esfuerzo, pues los héroes no somos nosotros, sino otros", confesó.

Lucas Hernández llegó a Múnich en el verano de 2019, pero no ha podido consolidarse poor sus problemas físicos. "Tive dos lesiones importantes esta temporada, dos operaciones. Pero no son nada comparados con esta pandemia. Este aplazamiento me afecta a mí, a lmis compañeros y también a la Selección Francesa. queremos cuanto antes morder la pelota", explicó.

Por último, el defensa habló sobre sus compañeros de Selección. "Tenemos un grupo de Whatsapp en el que hablamos todos los días. También hacemos grupos para jugar al póker, pero hablo con antiguos compañeros como Lemar o Griezmann. Me dijo que me invitaría a un buen restaurante en España cuando esto acabe", sentenció.