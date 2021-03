Lucas Pérez volvió tras el lío con victoria ante el San Ignacio

Hay parón por selecciones, pero los clubes trabajan para mantener el ritmo de la competición uno vez vuelvan los internacionales. El Alavés, con esta misión, jugó ante el San Ignacio y no falló. Ganó por 2-0.

El partido, explicó 'AS', se dividió en dos partes de 35 minutos. Los goles los pusieron Borja Sáinz e Íñigo Córdoba.

Los únicos que se perdieron el encuentro por lesión fueron Rodrigo Ely y John Guidetti. El resto vivió de cerca ese encuentro contra el equipo de Tercera División.

Fue titular en el once inicial Lucas Pérez. El atacante fue señalado recientemente por Abelardo. "Quien no quiere darlo todo, no merece entrar", dijo. Esas palabras hicieron que el agente del futbolista le respondiera aludiendo al gran compromiso del '7'.

Una victoria en un amistoso que puede ser el fín a este lío. Lucas Pérez tendrá que seguir demostrándole a Abelardo que se equivoca y que, de aquí a final de curso, se dejará el alma por el equipo.