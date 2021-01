Lucas Pusineri dice adiós a Independiente

Lucas Pusineri, que asumió como entrenador de Independiente en enero de 2020, dejó el banquillo del equipo argentino este jueves porque los directivos decidieron no renovarle el contrato, que venció el 31 de diciembre. La decisión se tomó después de una reunión entre las dos partes.

Independiente, sin el exc entrocampista en el banquillo, visitará este sábado a River en la quinta y última jornada de la segunda fase de la Copa Diego Maradona, ya sin posibilidades de clasificarse para la final.

El 'Rojo' de Avellaneda está quinto del Grupo A con tres puntos, mima puntuación que el colista Huracán, detrás de Boca (ocho unidades), River Plate (ocho), Argentinos Juniors (siete) y Arsenal (cuatro).

En la Copa Sudamericana, Independiente cayó ante el también argentino Lanús en los cuartos de final con un global de 1-3.

Este lunes, el director deportivo Jorge Burruchaga presentó su renuncia enojado con los directivos porque le negaron participar de una reunión en la que iba a hablar sobre la posible renovación del contrato del entrenador.

"A partir de la decisión que tomó la dirigencia, que me dijeron que prefería que no vaya, me pareció que era una falta de respeto. Me pareció que era lógico dar un paso al costado porque no me gusta estar en un lugar donde me dan una responsabilidad y no me escuchan", dijo Burruchaga, quien aseguró que los directivos evitaban reunirse con él.