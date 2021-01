Lucas y Asensio acaban con el Celta

2021 llegó con un decidido propósito de nuevo año para el Real Madrid, que no tropezó con la misma piedra en su segundo partido de la semana. Aumentó la entidad del rival y, de nuevo, respondió con mejor cara el Real Madrid, que derribó la resistencia de un Celta que no se pareció en nada al que poco a poco ha construido Coudet.

Y eso que el argentino no cambió de planteamiento por visitar a los blancos. Once muy ofensivo y con Nolito, Iago Aspas y Santi Mina arriba, pero hubo más nombres que fútbol en el equipo celeste. Tampoco los de Zidane tuvieron que ofrecer mucho para llevarse los tres puntos. Con un par de chispazos y una tremenda efectividad les sirvió. Luego, controlaron el partido mucho mejor de lo que lo hicieron en el Martínez Valero o en otras citas de la presente campaña en Valdebebas.

Del milagro al gol

Pronto quedó encarrilado el choque para el Real Madrid, dispuesto a no cometer en el nuevo año los mismos errores que en el último partido de 2020. El 1-0, eso sí, fue increíble. Tuvo un mano a mano Iago Aspas y sacó Nacho, sustituto de Ramos no solo en el centro de la defensa, sino también espiritualmente, cuando se colaba. Asensio continuó la acción en el contragolpe y templó para Lucas Vázquez, que cabeceó por encima de Olaza en el segundo palo para hacer el primero del año en el Di Stéfano.

El gol no calentó al Celta y tampoco a los blancos. El partido era frío y no había ocasiones ni acercamientos peligrosos. Por no haber, no hubo ni polémica más allá de un posible penalti por mano de Mendy de esos que en la vida lo han sido y que con el VAR se han convertido en demasiado frecuentes.

De Burgos Bengoetxea acertó, aunque su actuación no fue buena. Una amarilla innecesaria a Brais le complicó el partido al celeste y también desquició a sus compañeros, cuya moral parecía más minada a cada pequeña decisión del colegiado.

Con el descanso a la vuelta de la esquina, Carvajal estuvo cerca de repetir el golazo que hizo, con la ayuda de Oblak, ante el Atlético de Madrid. Voleó desde la frontal y solo le sobraron unos centímetros para batir a un Rubén Blanco que, como Courtois, casi no tuvo que intervenir en el choque.

La sentencia llegó casi nada más comenzar la segunda parte. El Real Madrid capitalizó un error doble de Murillo, que primero regaló el esférico y luego no pudo cortar el avance de un Lucas que le devolvió el regalo a Asensio para que marcara su primer tanto de la temporada.

Llegó ya este segundo gol sin la presencia de Iago Aspas en el Celta. El físico del atacante, que llegaba con molestias, dijo basta después de una de las pocas acciones en las que pudo romper a Carvajal.

Sin faro, el Celta, que también tuvo que retirar a Nolito poco después con molestias, se quedó sin fe para plantar cara a un Real Madrid que simplemente tuvo que dejar pasar el tiempo para llevarse los primeros tres puntos en juego del año.

A pesar de que Karim Benzema pudo hacer el tercero en las dos últimas, a los de Zidane no les hizo falta forzar más la máquina para dar la bienvenida a 2021 cumpliendo el primero de sus propósitos de nuevo año: no confiarse ante ningún rival y recuperar la fiabilidad de la pasada campaña.