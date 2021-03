Lucas, Jota y la posición en la tabla, asignaturas pendientes de Abelardo

El Alavés se encuentra inmerso en una crisis tanto de juego como de resultados. En las últimas 12 jornadas tan solo ha cosechado una victoria y tres empates, situación que ha llevado a los de Abelardo a ocupar actualmente posiciones de descenso a Segunda División.

La realidad es que el 'Pitu' no ha conseguido dar con la tecla desde que en enero sustituyese a Pablo Machín al frente de los 'babazorros'. De hecho, todo comenzó a torcerse desde el inicio, con aquel sonrojante 5-0 frente al Almería en dieciseisavos de final.

No solo no le avalan los números (de nueve partidos jugados, una victoria, un empate y siete derrotas), sino que, además, jugadores en teoría clave para salir de esta mala dinámica no están ofreciendo el rendimiento esperado. Sonado es el caso de Lucas Pérez. El ariete coruñés no es el mismo de la temporada pasada y prueba de ello son sus habituales suplencias. Por si fuera poco, el delantero no ve puerta desde el pasado 31 de diciembre en Pamplona.

Pero si hay un jugador que ni está ni se le espera, ese es Jota Peleteiro. El habilidoso centrocampista llegó a inicio de campaña procedente del Aston Villa con el objetivo de convertirse en un baluarte para la medular albiazul. No obstante, el de Puebla del Caramiñal tan solo ha disputado once partidos como titular, de los cuales ha completado cinco. En diciembre ya dijo en una entrevista para 'El Transistor' que no se veía en el Alavés la próxima temporada, pues estaba estudiando ofertas de otros clubes.

Pese todo esto, la salvación sigue estando un punto, por lo que las posibilidades de salvación se mantienen intactas. No obstante, el equipo vasco deberá dar un paso al frente y comenzar a sumar de tres en tres si desea cumplir la quinta temporada consecutiva en Primera División.