Luces y sombras de la recogida de firmas para cesar a Bartomeu

El cisma en el seno del Barcelona es total, y nada lo evidencia más que la recogida de firmas para llevar a cabo una moción de censura contra la Junta de Bartomeu. Pero dicha recogida de firmas podría estar ocultando algo, sospechan los otros precandidatos.

Jordi Faré, como reconoció en una entrevista concedida a 'Goal', está encantado por cómo va la recogida de firmas. "Estamos sorprendidos por el recibimiento que estamos teniendo", afirmó.

"Siempre hay cola para poder firmar y estamos contentos a pesar de que es un reto muy difícil, esperamos que los socios sigan respondiendo como están haciendo, creo que lo lograremos", añadió Farré.

Aseguró que Font y Fernàndez Alà tardaron poco en apoyarle en la moción, aunque no lo demuestren. "Tardaron cinco minutos pero han apoyado con la boca pequeña. No veo a nadie en las fotos, dicen que sí y luego que no", explicó.

"Es una causa transversal y creo que cualquiera que quiera al club votará a favor de la moción de censura porque creo que la situación es insostenible", apuntó también.

El problema es que, según 'AS', Font y Alà temen que Faré esté usando la recogida de firmas para su propio interés como precandidato. Porque está pidiendo datos pesonales a los firmantes.

Datos personales innecesarios para este fin, y que los otros precandidatos, como contó 'Què T'hi Jugues' de 'SER Catalunya', temen que vayan a ser usados por Faré para ampliar su base de datos de cara a su candidatura a la presidencia.

Faré confirmó que, efectivamente, está pidiendo datos personales a los firmantes, pero únicamente para saber quienes lo hacen en las sedes que él controla y quienes en las de los otros partidarios de la moción.

Según 'AS', Faré dará explicaciones este lunes, mientras que el resto de promotores de la moción de censura lo harán este mismo jueves.