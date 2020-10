Lucescu, el entrenador más veterano de la Champions ¡estará en la fase de grupos!

De la mano del rumano Mircea Lucescu, todo un clásico de los banquillos continentales, el Dinamo de Kiev se clasificó para la fase de grupos de la Champions League 2020-21 con un triunfo ante el KAA Gent.

Vitaly Bulyaskiy firmó el 1-0 para el conjunto ucraniano al culminar con un bonito remate de espuela un centro de Vladyslav Supriaga. Carlos de Peña, que ya había anotado anteriormente firmó el 2-0 desde el punto de penalti.

No tardó mucho, sin embargo, la sentencia, ya que a los cuatro minutos de la segunda mitad, el Dinamo de Kiev estableció el definitivo 3-0 con un nuevo gol de penalti, que se encargó de transformar el luxemburgués Gerson Rodrigues.

Y uno de los artífices de la clasificación para la fase de grupos, el entrenador más veterano de la historia de la Champions League: con 75 años, Lucescu lleva entrenando desde 1979 y, como apunta el diario 'AS', con un saldo ¡de 33 títulos!