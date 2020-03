Lucha por la permanencia en la intimidad

La lucha por la permanencia nunca es sencilla, y ahora al Espanyol le tocará además encararla en solitario, sin público. Las dos próximas jornadas se disputarán a puerta cerrada por el coronavirus.

El Espanyol jugará la próxima semana en el RCDE Stadium contra el Alavés, y la siguiente viajará a Getafe para medirse al equipo azulón en el Coliseum. Serán dos encuentros vitales para los 'pericos'.

Vitales porque se juegan la permanencia, y lo harán sin público. Nadie les apoyará en casa (con matices), pero tampoco notarán la presión de la hinchada rival en Getafe.

El Espanyol no tiene un largo historial de encuentros disputados a puerta cerrada. No en vano, los partidos sin público son una anomalía en el fútbol. Aún así, el diario 'AS' recuerda dos precedentes, y en ambos los 'pericos' resultaron ganadores.

El primero ocurrió hace casi un siglo, y es recordado como 'el derbi de la calderilla'. Fue un partido en Les Corts, contra el Barcelona, en los años 20. El partido se suspendió porque, tras una trifulca entre los jugadores, desde la grada llovieron monedas contra el colegiado.

La reanudación, días después, tuvo lugar a puerta cerrada, y el Espanyol ganó 0-1. También ganó en el otro precedente recordado por el citado medio, en la Copa de la UEFA de la temporada 2006-07.

El Espanyol jugó contra el Livorno en Italia, y lo hizo a puerta cerrada por las durísimas medidas excepcionales de seguridad que por aquel entonces se habían impuesto al fútbol en Italia. Los 'pericos' ganaron 1-2.