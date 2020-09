Lucumí, Acuña, Estupiñán... el fútbol latinoamericano vuelve a copar LaLiga

El balompié latinoamericano toma posesión en LaLiga Santander 2020/2021 con el colombiano Jeison Lucumí, el ecuatoriano Pervis Estupiñán y los argentinos Juan Sánchez Miño y Marcos Acuña como los últimos fichajes de renombre para una temporada que ya está en marcha.

Uno de los equipos que más se ha fijado en el mercado latino ha sido un recién ascendido como el Elche. Este sábado (18:30 horas CEST) debutará en Primera División frente a la Real Sociedad con sus recientes fichajes como Lucumí, extremo de 25 años y natural de Cali, procedente del Querétaro mexicano; los argentinos Juan Sánchez Miño, lateral izquierdo argentino formado en Boca Juniors, procedente de Independiente de Avellaneda; y Lucas Boyé en la delantera, quien llega cedido del Torino.

El Celta de Vigo es otro equipo que apunta a un colombiano en su once titular. Jeison Murillo vuelve a la disciplina celeste procedente del Sampdoria y ya entró en el once titular de Óscar García Junyent el pasado sábado contra el Valencia con solo un entrenamiento junto a sus compañeros.

Además, el equipo gallego contó con el refuerzo del peruano Renato Tapia, quien tras despuntar en Países Bajos se ha hecho con la titularidad en el centro del campo del Celta, donde es pulmón del equipo y un hombre clave en sus aspiraciones.

"El hecho de estar en un lugar donde te sientes querido, donde sientes que puedes hacer las cosas bien, es muy importante para mí. De momento todo va de maravilla", dijo Tapia en una reciente entrevista con 'EFE'.

El Sevilla de Julen Lopetegui, que se estrenará en LaLiga Santander tras la luchada derrota en la Supercopa de Europa (2-1) frente al todopoderoso Bayern de Múnich, incorporó al argentino Marcos Acuña, procedente del Sporting CP, hasta 2024 para ocupar el hueco dejado en el lateral izquierdo por Sergio Reguilón.

A este ingreso de nuevos fichajes se sumó el ecuatoriano Pervis Estupiñán, proveniente del Watford, por las próximas siete temporadas. El futbolista seguirá en España tras firmar una gran campaña en Osasuna, donde fue desde el lateral izquierdo uno de los futbolistas con más regates exitosos de la competición. Será la quinta aventura del ecuatoriano en la liga española tras jugar en el filial del Granada y en los primeros equipos de Almería y Mallorca.

A pesar de que no llegó a confirmarse su salida, el acontecimiento más importante del presente mercado de traspasos lo protagonizó otro futbolista latinoamericano, el argentino Leo Messi.

El 25 de agosto, el '10' del Barça envió un burofax al club azulgrana en el que solicitó su salida. La noticia dio la vuelta al mundo, era la primera vez en sus 168 años de historia que el prestigioso medio estadounidense 'The New York Times' utilizó la palabra 'burofax'. Finalmente, y por no ir a juicio con el club de su vida, Messi jugará la presente temporada en el FC Barcelona, pero con continuas confrontaciones con la directiva y sin dos de sus mejores amigos en el vestuario.

Tanto el uruguayo Luis Suárez, del que se despidió en Instagram con un emotivo texto en el que además criticó la forma en la que la cúpula del Barça gestionó su marcha, quien puso rumbo al Atlético de Madrid, como el chileno Arturo Vidal, al Inter de Milán, no volverán a jugar de locales en el Camp Nou.