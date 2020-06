Luis Alberto enfrió su renovación con una 'story' de Instagram

Se informa desde Italia de que la renovación de Luis Alberto con la Lazio está hecha, pero él no lo ve tan claro. Por eso, publicó una 'story' de Instagram para pronunciarse al respecto. Tirando de ironía en un mensaje en italiano, afirmó que él todavía no ha firmado nada.

"Curioso por las noticias de los diarios, sigo entrenándome. ¿Quién ha firmado por mí? Yo no he sido", aseveró en un mensaje claro a la prensa deportiva. Eso sí, acompañó su texto de un par de etiquetas de apoyo al equipo; es decir, no tiene problemas con la directiva.

Llama la atención que el español haya enfriado las negociaciones, pues, hace unas semanas, llegó a desvelar que renovará hasta 2025. Algo ha tenido que pasar desde entonces para que decida pasar al ostracismo. Puede que la crisis del coronavirus haya tenido algo que ver, pues quizá los 'azzurri' no puedan asumir un aumento de sueldo.

Que el jugador aleje posturas con la Lazio de cara a firmar su ampliación de contrato es una mala noticia para el club. Esta temporada, el centrocampista suma 30 encuentros de los que ha sido titular en 28 y acumula cinco goles y 13 asistencias. Va camino de romper sus mejores cifras en la Serie A.