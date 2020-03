Luis Alberto, separado de su hijo en su cumple, le dejó un mensaje

La crisis del coronavirus ha paralizado el mundo del fútbol, pero también el mundo cotidiano. Luis Alberto es una de sus víctimas. Debido al cierre de fronteras por la pandemia, tuvo que vivir el cumpleaños de su hijo alejado de él, pues se encuentra en España y, él, en Italia.

De ahí que le dejara un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram. En este, el jugador hizo referencia al día en el que casi se pierde su nacimiento. Tras darse mucha prisa, pudo estar a tiempo, pero hubo de regresar rápidamente para ir a trabajar.

"Es raro y difícil no poder estar hoy contigo cuando, hace dos años, parecía imposible que llegara a tiempo para verte nacer, entre aviones y aviones conseguí estar justo a tiempo para verte para después, en 4 horas, volver a separme, eso sí, no sabes lo que mereció la pena, hoy tengo sentimientos encontrados, estoy triste por no poder pasar este día contigo, pero feliz porque se que estás con mamá, cabezón mío.... Te quiero, gordo. Feliz cumpleaños, mi principito", escribió el gaditano.

El parón le ha pillado en una etapa en la que está gozando de un gran protagonismo en su equipo. En el último encuentro antes de que se suspendiera la Serie A, de hecho, marcó un gol y dio una asistencia en el 2-0 ante el Bologna en la jornada 26.