Luis Brito le pone un "notable alto" a los 15 años de Concepción

El Tenerife celebrará sus elecciones en verano y Milagros Luis Brito, vicepresidenta segunda del club, no aclaró si su actual presidente Miguel Concepción se presentará a la elección en una entrevista para 'Cadena SER'.

La condena a 23 meses de prisión por un presunto fraude con las subvenciones a la empresa 'Islas Airways' que le pertenecía no es firme, por lo que aún no se aventura a decir si el dirigente intentará continuar en el cargo.

"No sé si lo hará. No me ha dicho nada", expresó la vicepresidenta del Tenerife, que también se refirió al posible candidato Paulino Rivero, con el que conversó: "No me ha comentado nada de su idea de ser el presidente del club. No sé si quiere asumir algo así".

Luis Brito puso un "notable alto" a los 15 años de gestión de Miguel Concepción, al que defendió: "Ha presentado un recurso sobre una situación de la que no está de acuerdo en el proceso. Hasta que el procedimiento no concluya no quiero desviar mi tiempo en eso. Ya concluirá y no hay que ponerse nerviosos”.