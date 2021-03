El italiano que siempre estará agradecido a Luis Enrique

El futbolista del equipo italiano del Spezia Mateo Ricci fue convocado por primera vez con la Selección Italiana y en rueda de prensa tuvo unas palabras de agradecimiento para el seleccionador español Luis Enrique cuando coincidieron en su etapa en la Roma.

"Le debo mucho a Luis Enrique. Me convocó hasta dos veces cuando solo había siete suplentes", afirmó el joven internacional italiano sobre su etapa en la Roma. Mateo Ricci está siendo una de las revelaciones de la Seria A y su momento de forma no ha pasado desapercibido para Roberto Mancini.

"Me decía que no me centrara tanto en fortalecer el físico, sino la cabeza. Era un entrenador vanguardista, innovador, adelantado a su tiempo. Me ayudó mucho. Si se hubiera quedado, tal vez hubiera tenido una gran oportunidad de brillar", asintió muy agradecido el futbolista de 26 años.

Ricci ha jugado un total de 24 encuentros en lo que va de temporada y, a pesar de que no ha anotado ningún tanto, sus buenas actuaciones han hecho que los grandes de Europa pongan sus ojos en él.Este buen estado de forma ha sido lo que le ha llevado a ser convocado con Italia.