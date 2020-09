"Luis Enrique me dijo que estuviera tranquilo y disfrutara"

Ansu Fati debutó con España a los 17 años en el encuentro de la Liga de las Naciones de la UEFA ante Alemania, un partido que finalizó con un ajustado empate 1-1.

Además, el jugador del Barcelona se convirtió en el futbolista número 800 en vestir la camiseta del cuadro nacional, un histórico momento del que ha querido hablar en unas declaraciones concedidas al canal de 'la Roja'.

"Para mí es un orgullo ser el jugador número 800 ya que ha habido muchos jugadores buenos que han pasado por aquí. Ahora toca seguir trabajando para que lleguen nuevas oportunidades", comentó el joven talento.

También tuvo tiempo de desvelar lo que le dijo el seleccionador nacional antes de saltar al campo: "Luis Enrique me dijo que estuviera tranquilo, que disfrutara y que solo se debuta una vez. Cuando acabé de ducharme, lo primero que hice fue llamar a mi familia que son los que me apoyan diariamente y me ayudan a superar cualquier reto".

"Les voy a pedir a todos mis compañeros que me la firmen y tendrá un lugar especial en casa junto a las que tengo de Liga y Champions del Barça", sentenció el histórico jugador español.