Luis Enrique puso por las nubes a De Gea: "Vaya porterazo tenemos"

España salvó un punto 'in extremis' gracias al gol de Gayà, pero llegó vivo al final merced a la buena actuación de David de Gea, al que Luis Enrique quiso defender tras el partido.

"Lleva muchos partidos así en la Liga Inglesa. Le hacemos un seguimiento exhaustivo, pero Kepa y él tienen colgado el Sambenito de que cuando hacen un fallo, tienen que salir en el telediario", dijo el técnico en rueda de prensa.

Es por ello que salió en defensa de su cancerbero. "Con el partido que ha hecho David deberíamos estar diciendo que vaya porterazo que tenemos. Ya les animaré para que no se vengan abajo", añadió.

No le gustó a Luis Enrique "perder tantos balones". "El ritmo al que hemos tenido que jugar ha hecho que salieran más errores. A Löw tampoco le habrán gustado las idas y venidas"; aseguró.

"Sufrir no, pero me hubiea fastidiado que los jugadores no se hubieran llevado el punto que merecían. Se han visto muchas cosas, no esperaba estar a este nivel físico a estas alturas. Marcar en los últimos minutos es una alegría porque ves que la recompensa te llega", explicó.

Además, a Luis Enrique se le vio ilusionado con los cuatro debuts. "Ferran ha estado espectacular, Ansu ha tenido un debut soñado. Los que empiezan a dar los primeros pasos en la Selección han funcionado. Van a jugar muchos más minutos. Es bonito ver a gente con muchas ganas", sentenció.