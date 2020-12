Luis Enrique quiere ir de tapado: "La favorita es Bélgica"

La Selección Española conoció este jueves 3 de diciembre que se medirá a Italia en las semifinales de una Liga de las Naciones de la UEFA que está ya muy cerca de poner punto final a su segunda edición de la historia.

Tras el sorteo de la 'Final Four' de la competición continental, Luis Enrique, entrenador de 'la Roja', analizó el mismo y destacó la evolución en los últimos años del combinado transalpino, cuatro veces campeón del mundo.

"Más allá de los tópicos que se le puede atribuir, está en un periodo de cambio. Adaptándose con nuevos jugadores. No la conozco en profundidad pero ahora tenemos más tiempo para ello. Ver sus fortalezas y debilidades", comentó el seleccionador.

Sobre el favorito al título, Luis Enrique no dudó a la hora de decidirse. "Para mí, Bélgica es la mejor selección. Luego viene Francia. Por algo están las primeras en la clasificación, por sus grandes resultados", destacó.

De igual forma, el asturiano quiso salir al paso de las críticas de diferentes entrenadores y futbolistas a esta joven competición de la UEFA y dejó claro que esta es muy de su gusto, ya que sustituye en la mayoría de ocasiones a los otrora clásicos amistosos.

"Antes, cuando había más encuentros amistosos, se trataban de evitar y, cuando los había, intentaba darles importancia. Por eso ahora estoy encantado con la Liga de las Naciones", apuntó el que fuera entrenador de Celta, Roma y FC Barcelona.

'Lucho' también se pronunció sobre dos internacionales que, por distintos motivos, están desde hace mucho tiempo en el punto de mira: el guardameta David de Gea (Manchester United) y el centrocampista Isco Alarcón (Real Madrid).

"No he hablado con David últimamente. A mí me preocupa que funcione la relación de los tres porteros en la concentración y la misma está siendo impecable. ¿Isco? No me gusta pronunciarme sobre jugadores concretos. Es un futbolista que, lógicamente, puede entrar en las convocatorias", expresó.

Por último, Luis Enrique tuvo una palabras de recuerdo para Diego Armando Maradona. "Maradona ha sido la referencia de mi generación. Fue único y capaz de ganar un Mundial prácticamente sólo, aunque con un grupo que le ayudó. Maradona marcó una época. Yo tuve la fortuna de jugar contra él cuando estuvo en el Sevilla, y el recuerdo que guardo de él es muy bueno. Es un mito, ya lo era como persona", sentenció.