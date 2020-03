Luis Enrique se sigue quedando con Messi

El seleccionador de España, Luis Enrique Martínez, ofreció una rueda de prensa virtual con aficionados y no tuvo reparo en contestar a todas las preguntas que los hinchas le formularon.

Se refirió a la posible convocatoria de Iñaki Williams, se mostró "agradecido" con el personal sanitario que tanto está ayudando en esta pandemia provocada por el coronavirus y, además, habló sobre Leo Messi.

"El jugador que más me ha impresionado en mi carrera es Messi. Iniesta está muy cerca de algo parecido, aunque Leo está con gran diferencia a los demás", confesó Luis Enrique.

En plena cuarentena por el coronavirus, Luis Enrique mandó un mensaje para que todos permanezcan en sus casas. "Mi mayor reto como entrenador es llegar en las mejores condiciones a la Eurocopa que se disputará en verano de 2021 e intentar recuperar una buena línea de actuación, estar en disposición de ganar los títulos".

Echó la vista atrás el técnico asturiano y recordó al Barcelona cuando le preguntaron por el equipo al que regresaría si tuviese oportunidad. "Soy muy afortunado de haber podido estar tantos años en un club como el Barcelona que me lo dio todo. Siempre he tenido suerte de dejar las puertas abiertas en los equipos que he estado. De todas, mi etapa en el Barça B y el primer equipo fue maravillosa y siempre les estaré agradecido".