Luis Fernández y el consejo de Cruyff en un Barça-PSG de hace 26 años

Durante un Barcelona-PSG de Champions de hace ya 26 años, Joahn Cruyff le dio un consejo a Luis Fernández que este aún recuerda. Y eso que aquel día eran rivales.

El neerlandés dirigía a los azulgranas y Luis, a los parisinos. Era la primera vez que se cruzaban como contrincantes, pero Cruyff no miró los colores y le regaló un valioso consejo.

"Durante el Barcelona-PSG en la Champions League, nos encontramos en la puerta de al lado del pasillo del Camp Nou. Fue mi primera vez contra él como entrenador. Me quedé impresionado, me dijo: "Luis, relájate. Es solo un juego, los jugadores son los actores. Si los has preparado bien, harán un gran espectáculo", recordó el ex entrenador del Athletic en 'L'Équipe'.

"Bebí sus palabras. Después, cuando vencimos a su equipo con el PSG en el Parque de los Príncipes, vino a darnos la mano en el vestuario y a felicitarnos. Fue una gran clase", agregó Luis Fernández