Luis García afronta el partido ante la Ponfe como una final

Luis García, entrenador del Mallorca, afirmó que su equipo debe jugar ante la SD Ponferradina "como si fuese una final" con el objetivo de mantener el buen nivel de los últimos partidos que han situado a los 'bermellones' en la tercera plaza de Segunda División con 19 puntos.

"El equipo está muy bien (encadena nueve jornadas sin perder), transmite muy buenas sensaciones, pero tenemos que ser conscientes de que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. El día que no lo hagamos, bajaremos el rendimiento. Tenemos que salir ante la Ponferradina como si fuese una final, jugar a tope e intentar sacarlo adelante", señaló García en rueda de prensa telemática.

Después de semanas muy intensas, con hasta tres partidos en tan solo siete días, el entrenador madrileño ha podido preparar la semana de trabajo con normalidad. El técnico destacó el buen rendimiento de su plantilla en el primer tramo de campeonato.

"La plantilla ha demostrado que es muy competitiva. El día a día me demuestra que todos pueden jugar; de no ser así, no habría hecho tantas rotaciones. Conmigo, no va a haber un once fijo. Sé que no puedo ser justo con todos y ese es un bendito problema", explicó.

Con respecto a la Ponferradina, que se presentará en Palma tras vencer en el campo del Alcorcón (0-1), García dijo que esa victoria "les dará un refuerzo moral".

"Es verdad que la Ponferradina viene con un partido entre semana, pero el hecho que se hayan reencontrado con la victoria les va a dar un refuerzo moral para afrontar el partido contra nosotros. Creo que es un buen equipo de la categoría, que deja pocos espacios y que tiene un jugador diferencial como (el brasileño) Yuri (de Souza)", precisó.

García también confirmó que serán bajas en su equipo el ghanés Baba Idrissu y el brasileño Murilo de Souza, ambos con molestias físicas.

Anunció además que realizará cambios con respecto al once que empató 0-0 la semana pasada en el campo del Real Zaragoza con el objetivo de aprovechar al máximo las posibilidades que le brinda una "plantilla amplia y muy competitiva".

"Puedo suplir cualquier baja y la calidad de la plantilla me anima a eso. El domingo no va a jugar gente que lo ha hecho bien, pero es una bendita complicación, y lamento no poder justos con todos", remarcó Luis García.