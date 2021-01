Luis García, caballeroso con el Oviedo: "El 'Cuco' ha hecho un gran trabajo"

Luis García, entrenador del Mallorca, describió este sábado al Real Oviedo como un equipo "muy bien trabajado por el 'Cuco' (José Ángel Ziganda)", circunstancia que le convierte en un rival "peligroso".

"El Oviedo es muy competitivo, duro, presiona arriba con un bloque muy junto y tenemos que dar lo mejor de nosotros si queremos superarles", señaló el técnico mallorquín en rueda de prensa telemática.

El Mallorca defenderá la plaza de ascenso directo (es segundo con 41 puntos, a uno del Espanyol) y su imbatibilidad a domicilio tras seis triunfos y tres empates, mermado por las bajas de seis de sus futbolistas: Antonio Raíllo, Braian Cufré, Dani Rodríguez, Marc Cardona, Jordi Mboula y Martín Valjent.

Según explicó García: "Todos los años se juntan los problemas en uno o dos partidos".

"Lo mejor es no pensar en esas bajas, me importan los que están. Confío en todos ellos, incluidos los chicos del filial que he citado. Hay que darles confianza e ir a Oviedo a tope", indicó.

Con respecto a los dos jugadores confinados en sus domicilios por el COVID-19 (Cardona y Mboula), García ha dicho que en el club siguen todas las normas exigidas en seguridad sanitaria, pero que no pueden evitar "el drama por el que está muriendo mucha gente".

"Pese a seguir las indicaciones sanitarias, hay que ir de compras, recoger a los niños y hay riesgos. Es una pena y espero que la vacuna funcione", remarcó.

El entrenador madrileño también se ha referido al mercado de invierno y reiteró que el Mallorca siempre está abierto a mejorar.

"Trabajamos siempre en busca de una oportunidad en el mercado que se adapte a lo que queremos mejorar. He entregado un informe al club que no desvelaré, y puede que haya algún fichaje, o no. Lo mismo digo en cuanto a las salidas, aunque creo que todos están contentos. Nadie me ha dicho que quiera salir", ha precisado.

García, asimismo, se refirió a los arbitrajes que espera en la segunda vuelta: "He estado en el extranjero y corroboro el gran nivel de los árbitros que tenemos aquí. Cualquiera de ellos puede tener un mal día y equivocarse, como todos nosotros, pero siempre tendrán mi colaboración y creo que hablo en la misma línea del club".